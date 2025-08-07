広島市で6日に開かれた平和記念式典に、長崎原爆の被爆者代表として田中安次郎さん（83）＝長崎市＝が初めて参列した。もう一つの被爆地で犠牲となった人たちへの思いも込め、原爆死没者慰霊碑に献花。全国各地の学校での平和講話が生きがいという田中さんは「体の許す限り、平和を訴えていきたい」と決意を新たにした。3歳の時、爆心地から3・4キロの自宅近くの路上で被爆。妹を背負った祖母や近所の子たちと遊んでいると突然