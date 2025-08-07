佐賀県は6日、全国的に流行している伝染性紅斑（リンゴ病）について、県内12の定点医療機関で1カ所当たりの患者報告数が2人を超えたとして、流行発生警報を発出した。直近1週間（7月28日〜8月3日）に報告された感染者数は29人（前週比6人増）だった。同期間の県内24の定点医療機関における新型コロナウイルスの感染者は210人で、1機関当たりの報告数は8・75人と6週連続で増加。百日ぜきは新たに22人の感染が報告された。（松