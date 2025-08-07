道路の陥没対策について協議する「長崎県地下占用物連絡会議」の第2回会合が6日、県庁であった。1月の埼玉県八潮市での道路陥没事故を受け、県内の地下インフラの点検結果をとりまとめたところ、2024年度に水道管とガス管の計649カ所で不具合があったことが報告された。下水道管の一部でも損傷を発見したが、既に大半は補修を完了しているという。事務局の国土交通省長崎河川国道事務所が、道路地下にインフラを埋設する各事業