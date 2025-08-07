佐賀県教育委員会は、全国学力・学習状況調査（全国学力テスト）の県内の結果を公表した。小中学校とも、国語、算数（数学）、理科の3教科全てで全国平均を下回った。全教科で全国平均を下回るのは2年連続。学校教育課の山口明徳課長は「個々の問題に着目して指導上の課題を把握し、多面的な分析を行いたい」と話している。テストは毎年行われ、小学6年と中学3年が対象。県内では特別支援学校を含む公立小6831人、公立中6734人