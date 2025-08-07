佐賀県農業技術防除センターは6日、コメに黒い斑点をつける被害をもたらし、等級を下げる要因となる「斑点米カメムシ類」が平年より多く発生しているとして、病害虫発生予察注意報を出した。コメに関する注意報の発出は2006年8月以来19年ぶり。斑点米は、特定の種類のカメムシにデンプンを吸われ変色した米粒。同センターによると、斑点米を生み出しやすい大型のホソハリカメムシを中心に平年より多く発生。高温で雨が少ない気