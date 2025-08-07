絵画サークル「基山デッサン会」の作品展が、佐賀県みやき町簑原の「風の館」で開かれている。同会の世話人を務める佐賀美術協会会員の豊福保夫さん（77）は「公募展で受賞歴がある人や美術教師もいて、レベルの高い展示会になっている。ぜひ足を運んでほしい」と来場を呼びかけた。14日まで（12日は休館）。観覧無料。同会では佐賀、福岡、長崎、熊本4県の約50人が絵画の基礎であるデッサンなどに取り組み、腕を磨いている。