平和を希求する心を次世代につなぎたい−。1945年、特攻隊員が出撃前日に奏でた鳥栖国民学校（現・鳥栖小）のグランドピアノの保存活動に尽力し、特攻悲話を描いた映画「月光の夏」の製作にも携わった佐賀県鳥栖市の齊藤美代子さん（82）が、資料を保存し、活動を継承するNPO法人の設立に向けて準備を進めている。演奏に立ち会った上野歌子さん（故人）の遺志を継ぐ齊藤さんは「これが私の使命」と、思いを新たに戦後80年の夏を