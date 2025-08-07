◇第107回全国高校野球選手権大会2日目（6日、甲子園球場)夏の全国高校野球選手権は6日に1回戦の4試合が開催。仙台育英（宮城）、開星（島根）、沖縄尚学（沖縄）、鳴門（徳島）の4校が2回戦進出を決めました。3日目は、1回戦4試合を予定。今大会の注目、春の選抜王者である横浜（神奈川）が敦賀気比（福井）と対戦。初出場の綾羽（滋賀）、叡明（埼玉）2校も登場。綾羽は高知中央（高知）、叡明は津田学園（三重）を相手に初の甲