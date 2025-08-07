米プロバスケットボールＮＢＡレイカーズの八村塁（２７）に、東の超名門セルティックス移籍の可能性が浮上してきた。八村は昨季レイカーズのスタメンを奪取して大きく飛躍。全米で注目されるスターの一人へと成長した。レイカーズは今夏に補強を画策しており、他球団から人気のある八村をトレードの切り札に。これまで多くの球団からの関心が取りざたされてきたが、さらに常勝軍団セルティックスもトレード戦線に出てきた。