ニューヨーク証券取引所（AP＝共同）【ニューヨーク共同】6日のニューヨーク株式市場のダウ工業株30種平均は反発し、前日比81.38ドル高の4万4193.12ドルで取引を終えた。米国内への1千億ドル（約14兆7千億円）の追加投資を決めたと伝わったITのアップルが上昇し、相場を支えた。トランプ米大統領が6日にアップルの追加投資計画を発表すると米メディアが報じ、アップルの株価は前日終値と比べ一時6％超上昇した。もっとも米政権