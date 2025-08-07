エボリューションの諏訪魔（４８）が初めて女子レスラーとシングルで激突し、ベテランとしての階段を一歩上った。諏訪魔は６日の新木場１ｓｔＲＩＮＧ大会の第１試合「諏訪魔チャレンジ」で雫有希（３８）と激突した。本来この企画は石川修司ＧＭが諏訪魔の対戦相手を独断で決めるものだが、この試合は初めて諏訪魔本人の指名で実現。雫を選んだ理由について「（２４年４月の）レギュラー参戦オーディションで合格を出したのに