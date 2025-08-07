女子プロレス「スターダム」の?狂乱娘?鈴季すず（２２）が、ＩＷＧＰ女子王者のＳａｒｅｅｅ（２９）を痛烈批判だ。真夏の祭典「５★ＳＴＡＲＧＰ」ブルースターズＢブロック公式戦（９日、京都）で対戦する２人。狂乱娘の胸の内は――。６日後楽園大会の公式戦で、鈴季はＨＡＮＡＫＯと対戦した。一進一退の攻防で火花を散らしていたが、場外で狂喜乱舞するＨＡＮＡＫＯに南側スタンドに連れていかれるとピンチに。最後にＨ