セ３位からの下克上を狙うＤｅＮＡには泣きっ面に蜂。いや、それ以上に痛い?一、二軍の惨敗?だったかもしれない。６日の広島戦（横浜）は５―８で完敗。先発のエース・東克樹投手（２９）がまさかの大乱調で今季ワーストの２被弾を含む１０安打６失点となり、今季６敗目で登板２連敗となった。降板後の東は「２試合連続で試合が作れず申し訳ない気持ちでいっぱいです」。一方の三浦大輔監督（５１）は東の２被弾について「コー