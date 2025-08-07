Ｊ１町田の日本代表ＤＦ望月ヘンリー海輝（２３）が、メンタル改革で成長を加速させている。望月は、Ｊ１京都との天皇杯４回戦（Ｇスタ）でフル出場。後半１４分にはＦＷ藤尾翔太の決勝点をアシストするとともに、１―０の終了間際には相手シュートをゴールライン上でクリアするなど、クラブ史上初の天皇杯８強入りとなる勝利に貢献した。プロ２年目の今季、抜群の身体能力を持つ２３歳がさらに進化を見せている。要因の一つ