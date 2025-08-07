気象台は、午前6時1分に、大雨警報（浸水害）を邑南町に発表しました。【警報エリアを確認】【大雨警報】島根県・邑南町に発表 7日06:01時点東部、西部では、7日朝まで低い土地の浸水に警戒してください。西部では、7日朝まで河川の増水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■松江市□大雨警報・浸水7日朝に警戒3時間最大雨量60mm■浜田市□大雨警報・土砂災害・浸水7日朝に警戒1時間最大雨量40mm□洪水