「ＤｅＮＡ５−８広島」（６日、横浜スタジアム）広島にとって大切な日に勝利を収めた。原爆が広島に投下されてから８０年−。節目の８・６でカープナインが奮起した。８得点を挙げた中、末包昇大外野手（２９）が９号２ランを含む猛打賞の活躍で打線をけん引。リーグトップ１０勝の相手先発・東から今季３本塁打目のアーチをかけ、チームを４位再浮上へと導いた。野球が平和にできる幸せを胸に抱きながら末包はバットを思い