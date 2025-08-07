参院選に日本維新の会から比例代表で立候補も惜敗した元Ｋ―１王者で、格闘家、ＹｏｕＴｕｂｅｒの久保優太を直撃。選挙戦から維新の内情、今後について、ぶっちゃけた。――落選のショックは癒えたか久保臨時国会や初登院のニュースが流れてきて、自分があの舞台に立ちたかったという思いがふつふつとこみあげて来ます。まだ、めちゃくちゃ悔しいですよ。――敗因は久保全然時間が足りなかった。本格的に政治に挑戦