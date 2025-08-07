中国南部の広東省仏山市を中心に蚊を媒介とするチクングニアウイルスの感染症「チクングニア熱」が流行し、ヒトからヒトによって感染するわけではないにもかかわらず、パンデミックが危惧されている。厚生労働省によると、チクングニア熱は、チクングニアウイルスを保有するヤブカ属のネッタイシマカ、ヒトスジシマカなどに刺されることで感染する。潜伏期は２〜１２日で、通常は３〜７日。潜伏期後、患者の大多数は急性熱性疾