文明が崩壊するような危機が起きた時、世界で一番安全な場所はどこか。最近、注目されているのがニュージーランドである。【写真を見る】ニュージーランドが「世界一安全」といわれる理由は？南半球に位置する人口530万人の島がなぜ危機に強いのか。現在でも飼料を含めた食糧自給率が100％を超えている。農地が豊かで人口密度が低いのだ。地熱や水力発電で電力をまかなうこともできる。気候が安定していて温暖化の影響も限定的