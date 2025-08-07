井上竜が大ピンチだ。中日は６日の阪神戦（バンテリン）に２―３で敗れて３連敗。借金は１０となり、広島に抜かれて５位に転落した。２―１とリードしながら８回に２番手・藤嶋が佐藤輝に同点適時打を許すと、延長１１回には５番手・マルテが大山に痛恨の押し出し死球を与えて痛恨の一敗。井上一樹監督（５４）は「ロースコアで勝つのがうちの野球なんだけどそこが今、勝ち切れない」と苦渋の表情を浮かべた。３位・ＤｅＮＡ