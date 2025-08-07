セ５位・広島は６日、敵地の横浜スタジアムでＤｅＮＡに８―５で勝利し、ＣＳ圏内の３位に３ゲーム差と接近した。試合前まで今季１勝３敗、防御率１・３５と分の悪かった相手先発の東に対し、赤ヘル打線が猛攻を浴びせた。エレフリス・モンテロ内野手（２６）と末包昇大外野手（２９）がそれぞれ５号２ラン、９号２ランを放つなど５回までに１０安打６得点の猛爆で苦手左腕をＫＯ。最終的に１３安打８得点を奪い、打ち勝った。