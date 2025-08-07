7日午前4時過ぎ、石川県に「線状降水帯」が発生し、非常に激しい雨が降り続いています。また、新潟県、富山県でも7日朝にかけて線状降水帯が発生し、大雨災害の危険度が急激に高まる恐れがあり警戒が必要です。暖かく湿った空気が流れ込んだ影響で、石川県で線状降水帯が発生し、非常に激しい雨が同じ場所に降り続いていて、気象庁は午前4時47分に「顕著な大雨に関する情報」を発表しました。命に危険が及ぶ土砂災害や、洪水が発生