タレント重盛さとみ（36）が6日までに、自身のインスタグラムを更新。私服ショットを公開した。「東京タワーと新しいスニーカー」と記し、白のタンクトップにグレーのスエットパンツ、キャップを合わせたラフなコーディネートで、東京タワーを背景にした姿を披露。「もう少し働いたら夏休みとろっかな」とつづった。この投稿にフォロワーからは「毎回コーデ可愛過ぎ」「さとみちゃん最強」「神降臨」「夏が似合う」「安定の可愛さ