◆第１０７回全国高校野球選手権大会第２日▽１回戦鳥取城北０―５仙台育英（６日・甲子園）午前と夕方の２部制で実施され、２０２２年夏の甲子園を制した仙台育英（宮城）は、今秋ドラフト候補のエース左腕・吉川陽大（３年）が鳥取城北を相手に１２三振を奪い、５安打完封の聖地デビューを飾った。鋭い腕の振りが聖地を支配した。仙台育英の吉川は、最後の打者から１２個目の三振を奪い、雄たけびを上げた。今大会一番乗