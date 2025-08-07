今日7日は、日本海側は広く雨で、断続的に雨脚が強まる。北陸を中心に雨量が増加し、土砂災害などの危険度がさらに高まる恐れ。太平洋側でも所々で雨雲や雷雲が発達。北陸で大雨石川県加賀で線状降水帯発生昨日(6日)から、日本海に前線が延びており、この前線に向かうように暖かく湿った空気が流れ込んでいます。特に北陸で雨脚が強まっており、金沢市では1時間67.5ミリ(2時51分まで)の非常に激しい雨が降りました。金沢地方気象