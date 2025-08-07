◆第１０７回全国高校野球選手権大会第２日▽１回戦金足農０―１沖縄尚学（６日・甲子園）もう、こらえきれない。試合後の応援団へのあいさつ。アルプス席に仲間の姿を見つけた吉田大輝は、膝から崩れ落ちて泣きじゃくった。「球場を出るまで我慢しようと思っていたけど、本当に申し訳なくて」。取材中も目は赤いままだった。出番は５回２死三塁。大きな拍手を背にマウンドへ走った。大阪入り後の７月下旬の練習で右太もも