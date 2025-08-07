◆パ・リ−グ日本ハム４―０西武（６日・エスコンフィールド）出し惜しむことなく、日本ハム・北山亘基投手（２６）は全力で右腕を振った。８回、この日初めて背負った２死満塁のピンチ。源田を１５０キロの真っすぐで追い込むと、最後はフォークで遊ゴロに仕留めた。８回２安打無失点で自己最多となる７勝目。変更した背番号１５での初戦を白星で飾り「ファイターズの１５番は北山亘基です。勝ち星がついてチームが勝って本当