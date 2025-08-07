◆米大リーグドジャース―カージナルス（６日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が６日（日本時間７日）、本拠地・カージナルス戦に「１番・投手兼指名打者」で先発出場し、２３年９月の右肘手術などから復帰後、今季８度目の先発マウンドに上がり、予定していた今季最長４回で５４球を投げて、２安打１失点８奪三振だった。最速は１０１・１マイル（約１６２・７キロ）