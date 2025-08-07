◇ナ・リーグドジャース―カージナルス（2025年8月6日ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手（31）が6日（日本時間7日）、本拠でのカージナルス戦に「1番・投手兼DH」で先発出場。7月30日のレッズ戦で右臀部（でんぶ）のけいれんを訴えて緊急降板し、中6日で迎えた今季8度目の登板は、復帰後最長の4回で同最多54球を投げて2安打1失点、今季最多8奪三振と好投した。打撃では1点を先制された直後の3回に自らメジャー通算10