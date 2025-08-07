プロ野球セ・リーグは6日、各地で3試合が行われました。首位阪神は4位中日と対戦。阪神は1点ビハインドの8回に2アウト3塁で佐藤輝明選手がタイムリーを放ち同点。延長の10回には満塁を作ると大山悠輔選手がデッドボールで勝ち越しました。中日に連勝した阪神は貯金が24で、優勝マジックを32としました。2位巨人は6位ヤクルトと対戦。プロ初先発となった巨人の森田駿哉投手が6回被安打2無失点と好投。打線も2回にリチャード選手がタ