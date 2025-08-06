【SGライダーカプセム01】 10月 発売予定 価格：1個550円 バンダイは、食玩アイテム「SGライダーカプセム01」を10月に発売する。価格は1個550円。 本商品は特撮テレビドラマ「仮面ライダーゼッツ」に登場する変身アイテム「カプセム」を食玩アイテムとして再現したもの。別売りの「変身ベルト DXゼッツドライバー」と連動でき、ベルトにセットすること