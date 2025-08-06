筆者の体験談です。結婚式でのスピーチ。夫の上司が語った “ある言葉” に、私は固まってしまいました。ウケ狙いなのかもしれないけれど、それは私の頑張りをなかったことにする一言で──。 出会いのきっかけにワクワクしていたのに 結婚式での主賓挨拶。夫が「尊敬する上司だから」とお願いした人だったので、私も楽しみにしていました。 夫との出会いは、私の勤務先。夫がそのエリアの営業担当で、よく顔を合わせて