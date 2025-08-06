愛媛県松山市を拠点に展開する総合エンターテイメント企業・キスケが運営する全天候型アミューズメント施設「キスケKIT」では、この夏の猛暑日や雨の日でも快適空間で楽しむことが可能。音楽とボウリングの融合「キスケSONIC2025」など様々なサマーイベントが開催中となっている。○●キスケソニック2025フロントや館内には、20個以上のミラーボールが設置されインスタ映え間違いなし。期間中は様々なイベントが開催される。期間：