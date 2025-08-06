エヴァートンは6日、チェルシーからイングランド人MFキアナン・デューズバリー・ホールが加入することを発表した。発表によると、エヴァートンはデューズバリー・ホールと2030年6月までの5年契約を結んだとのこと。移籍金は明らかになっていないが、イギリスメディア『スカイスポーツ』によると、2500万ポンド（約49億円）に最大で400万ポンド（約8億円）のアドオンが加わるという。現在26歳のデューズバリー・ホールは、レ