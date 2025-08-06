女子プロレス「スターダム」のワールド王座を保持する?闇に落ちた不死鳥?上谷沙弥（２８）が、無敵モードに突入している。シングルの祭典「５★ＳＴＡＲＧＰ」レッドスターズＡブロック公式戦（６日、東京・後楽園ホール）で羽南（２０）と激突。開幕戦（７月２７日、大田区）から無傷の４連勝と絶好調な上谷は勝ち点８で同ブロックの単独首位に立っている。試合が始まると、勢いよく攻め込んできた羽南をかわすと、コーナ