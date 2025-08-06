愛知県一宮市で、原付バイクに乗っていた19歳の男性を大型トラックでひき逃げし死亡させたとして、55歳の男が逮捕されました。 【写真を見る】大型トラックで原付バイクに追突…死亡ひき逃げの疑いで男を逮捕愛知・一宮市 逮捕されたのは、小牧市の運送業・和田勝行容疑者（55）です。 警察によりますと、和田容疑者は6日午前7時ごろ、一宮市の国道で大型トラックを運転中、原付バイクに追突したにもかかわらず、そのまま逃げ