ことし5月、愛知県犬山市の池に墜落した自衛隊機の引きあげに向け、防衛省が準備を進めています。 【写真を見る】墜落した自衛隊機来週後半から引きあげ開始予定入鹿池では準備進む ことし5月、犬山市の入鹿池に宮崎県の航空自衛隊・新田原基地所属のT4練習機が墜落して、隊員2人が死亡しました。 防衛省は来週の後半に墜落した機体の引きあげ作業を始める予定で、5日から、クレーンを載せるための台船の組み立て作業