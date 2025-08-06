原爆が投下されて80年となる8月6日を迎え、広島はきょう一日、深い祈りに包まれました。広島市の平和公園で開かれた平和記念式典には、被爆者のほか、過去最多となる120の国と地域の代表など約5万5000人が参列しました。広島市・松井一実市長：真に平和な世界の実現に向けて、核兵器廃絶への思いを市民社会の総意にしていかなければなりません。石破首相：核兵器不拡散条約（NPT）体制のもと、核戦争のない世界、そして核兵器のな