上海南駅にオープンした「匯悦読」灯台書房。（上海＝新華社配信）【新華社上海8月6日】中国上海市の上海南駅に5日、同市初の駅内図書館、「匯悦読」灯台書房がオープンした。上海各鉄道駅の統括運営部門と徐匯区図書館（徐家匯書院）が共同で設置した小型図書館で、敷地面積は約400平方メートル。九つのコーナーに千冊以上の書籍をそろえ、無料で利用できる。（記者/王翔）上海南駅にオープンした「匯悦読」灯台書房の入口。（