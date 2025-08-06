石破総理は戦後80年を受けた見解の発出について、過去に出された談話を踏まえて表明する考えを示しました。石破総理「どうすれば二度と戦争をおこなさないという、ある意味そういうような仕組み、そういうものについて（過去の）談話を踏まえた上で、その問題提起というものも受け止めながら考えてみたい」石破総理は戦後80年を受けた自身の見解を発出することに関して、過去の談話を踏まえた上で表明する考えを示しました。形式や