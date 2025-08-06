ロシアのプーチン大統領は6日、ウクライナとの停戦をめぐって、アメリカのウィトコフ特使と会談しました。ロシア側は、会談について「有益かつ建設的」だったと評価した上で、それぞれの立場を示し合ったとしています。しかし、会談の詳細は明らかにしておらず、トランプ大統領が求める停戦期限が8日に迫る中、何らかの進展があったかは不透明です。