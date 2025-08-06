俳優の當真あみが主演を務める、日本テレビ系7月期水曜ドラマ『ちはやふる−めぐり−』（毎週水曜後10：00）の第5話が、6日に放送された。俳優の鳴海唯がサプライズ出演した。【場面写真】強豪校を相手に…検討するめぐる（當真あみ）原作『ちはやふる』はシリーズ累計発行部数2900万部を超える大ヒット漫画。2016年、18年に映画化された『ちはやふる−上の句・下の句・結び−』では、瑞沢高校に入学した主人公の綾瀬千早（