米カリフォルニア州ロサンゼルス郡のウォルマート店舗で、商品棚を見比べる買い物客。（５月２０日撮影、ロサンゼルス＝新華社配信／邱晨）【新華社北京8月6日】米国の多くの人々が日用品価格の上昇に少なからずストレスを感じていることが、最新の世論調査で明らかになった。物価高が続く中、トランプ政権による関税政策の影響への懸念も広がっている。米AP通信の4日の報道によると、AP通信とシカゴ大学全米世論調査センター