堂安律（ゲッティ＝共同）【ベルリン共同】サッカーのドイツ1部リーグ、フライブルクの日本代表MF堂安律（27）が同リーグのアイントラハト・フランクフルトへの移籍で合意したと6日、スカイスポーツのドイツ版が報じた。移籍金は2100万ユーロ（約35億9100万円）で同日、身体検査を受けるという。兵庫県出身の堂安はJ1のG大阪からフローニンゲンやPSVアイントホーフェン（ともにオランダ）ビーレフェルト（ドイツ）を経て、2022