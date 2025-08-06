パレスチナ自治区ガザの完全な占領に関して、イスラエルのネタニヤフ首相が7日にも治安閣議を招集し話し合うとエルサレムポストが伝えました。また、中東のアルジャジーラは複数のイスラエルメディアの報道として、ネタニヤフ首相がガザ地区の完全な占領の計画を表明する予定だと報道。これに対し、パレスチナ自治政府は報道された計画を非難したうえで、国際社会に対し、計画を阻止するため緊急に介入するよう改めて強く求めてい