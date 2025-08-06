ウクライナでの停戦に向けた協議のため、アメリカのウィットコフ特使がロシアを訪問しプーチン大統領と会談しました。プーチン大統領とウィットコフ特使は6日、モスクワのクレムリンでおよそ3時間にわたり会談しました。同席したウシャコフ大統領補佐官は「会談は有益かつ建設的だった」とし、「ウクライナ問題に関し、いくつかのシグナルを送った。トランプ大統領からのシグナルも受け取った」と述べました。ただ、トランプ氏が会