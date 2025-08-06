香りに癒されたい夏のお出かけに、フランス発の老舗フレグランスメゾン「ロジェ・ガレ」から、遊び心たっぷりのスティック型「ソリッド フレグランス」が再登場。植物ワックス1とココナッツオイル2を配合したアルコールフリー処方で、肌にもやさしく香りが広がります。フィグ、ジンジャールージュ、ローズ、ネロリの4種が揃い、気分に合わせて楽しめるのも魅力。ミニマルサイズで持ち歩きにもぴった