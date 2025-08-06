NASA（アメリカ航空宇宙局）のダフィー長官代行が、2029年末までに月面で原子炉を稼働できるよう準備を指示したことが明らかになりました。アメリカメディアによりますと、NASAのダフィー長官代行は7月31日、月の探査に必要な電力を確保するため、2029年末までに出力100kWの原子炉を月面で稼働できるよう準備を指示したということです。NASAはこれまで、2030年代前半に月面で原子炉を建設する計画を進めていましたが、目標を前倒し