福岡県警筑後署は6日、筑後市の住民宅固定電話に同日午前中、日本郵便を名乗る男から不審な電話が連続してあったとして、防犯メールで警戒を呼びかけた。電話は「荷物のことで確認があります」「逮捕されている者にあなたから現金在中のレターパックが届いています」などという内容。警察官を名乗る男に代わるなどの不審電話事案が連続発生し、そのうち1件はSNSに誘導されているという。