SoftBank向け販売施策が刷新！プレミアム・バリュー・スタンダードを1本化した「新トクするサポート＋」にソフトバンクは6日、携帯電話サービス「SoftBank」において対象のスマートフォン（スマホ）などがお得になる新しい販売プログラム「新トクするサポート＋（シントクスルサポートプラス）」の提供を2025年8月20日（水）に開始すると発表しています。これまでの「新トクするサポート」では特典や適用条件が異なる3つのプログラ